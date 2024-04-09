×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 19 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Bayram Tatili#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 10:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde toplam bin 838 kazanın meydana geldiğini ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda 2 bin 912 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.

Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;

615 trafik kazası meydana geldi.

360 bin 495 araç denetlendi.

20 bin 142 araca hız ve radar işlemi,

37 bin830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam;
(Cumartesi,Pazar ve Pazartesi)

Bin 838 trafik kazası meydana geldi.

19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Haberin Devamı

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım.
Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Bayram Tatili#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!