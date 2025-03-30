×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin 1. günü trafik kazalarında 5 can kaybı, bin 219 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin 1. günü trafik kazalarında 5 can kaybı, bin 219 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 11:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.' dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1'inci günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin 1. günü trafik kazalarında 5 can kaybı, bin 219 yaralı
Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğüne dikkat çeken Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Haberin Devamı

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınSiyasilerden Ramazan Bayramı mesajlarıSiyasilerden Ramazan Bayramı mesajlarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!