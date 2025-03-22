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Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 ildeki eylemlerde 343 gözaltı

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#İstanbul#İzmir#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 12:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'deki eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 ildeki eylemlerde 343 gözaltı

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#İstanbul#İzmir#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

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