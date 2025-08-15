×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonları#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü
Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 20:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son iki haftadır düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda, 1695 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftadır, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Haberin Devamı

1695 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 1695 şüphelinin yakalandığını bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonları#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!