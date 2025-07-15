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Bakan Yerlikaya açıkladı... 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 11:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir merkezli son 2 günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheliyi yakaladık.” dedi.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"İstanbul ve İzmir” merkezli son 2 günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheliyi yakaladık.”

İstanbul ve İzmir merkezli Adana,
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

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FETÖ terör örgütünün “Finans Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunmak,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
Sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak,
Örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#FETÖ

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