Bakan Yerlikaya açıkladı: 585 suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hakim.

Sizlerle son 1 yıldaki terörle mücadele verilerini paylaşacağım:

PKK'ya yönelik kırsalda operasyon sayısı 27.335 , toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678

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49 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

FETÖ'ye 1 yılda 5.543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8892 kişi gözaltına alındı, 1595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

585 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ 106 MİLYAR TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç örgütü çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan varlığa el konuldu.

Kırmızı bülten sayısı 344. Kırmızı difüzyon sayısı 153. Bu kişilerden 497'si yakalandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 31 BİN 792 TUTUKLAMA

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Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44.937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararı verenlerin peşindeyiz, onları arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız. 128 ton, 63 milyon adet, 162,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş suçlarında 1 yıllık periyotta yüzde 3,8 suç azaldı. Mal varlığına karşı ,işlenen 9 önemli suç yüzde 14,6 azaldı. Kişiler karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97.2. Operasyonlarda toplam 198.918 kişi yakalandı.

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Evden hırsızlık olaylarında işlenen suç oranı yüzde 45,2 oranında düştü. Günlük ortalama suç sayısı 162.

Son 1 yılda ruhsatsız silah kontrolünde 108 bin 320 ruhsatsız silah yakalandı.

Siber suçlarla mücadelede 209 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Terörle iltisaklı olan 39.671 kişi tespit edildi.

Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 4 milyon 474 bin 250 . 3 milyon 114 bin Suriyeli, 1 milyon 125 bin ikamet izni olan sayısı

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Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 191 bin 450 kişi. Mobil araçlarla göçmen denetimde muhteşem sonuçlar aldık. Parmak izi ile kontroller sağlıyoruz. 141 bin 187 düzensiz göçmen deport edildi. Vize muafiyeti bitip kendiliğinden biten kişi sayısı da 401 bin 325.

66 bin 92 personelimiz bayram tatili boyunca görev yapacak. 15 Nisan - 11 Haziran 2024 tarihleri arasında 20 milyon 140 bin denetim yapıldı.

"DURDUK YERE EL ÇEKTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Emniyette usulsüz dinleme konusunda mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdim. Çalışma bitmek üzere. Götürüp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğiz. Eş zamanlı olarak başsavcılık da soruşturma başlattı." dedi. Hakkari Belediye Başkanlığı’na kayyum atanması ilgili olarak da "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil. Terör örgütlerine destek olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.