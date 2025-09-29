×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya açıkladı! 537 kişiyi dolandıran çete çökertildi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 07:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. 41'i tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık.

41'i tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

