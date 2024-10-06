Bakan Yerlikaya açıkladı: 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesi büyük önem taşımaktadır.

2 Milyon 823 bin 859 araç Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 26 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 139 bin 98,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470,

Emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267,

Sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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Yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla "Trafikte Yaya Önceliği" konusunda okul/yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerimiz devam edecek.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.