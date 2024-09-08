Bakan Yerlikaya açıkladı: 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 29 Ağustos-5 Eylül 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 411 bin 916 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan

117 bin 687,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259,

Emniyet kemeri kullanmayan

15 bin 935,

Sürücü belgesiz araç kullanan

15 bin 475 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı.