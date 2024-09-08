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Bakan Yerlikaya açıkladı: 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı

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#Bakan Yerlikaya#Sürücü#Araç
Bakan Yerlikaya açıkladı: 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, toplam 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 29 Ağustos-5 Eylül 2024 tarihleri arasında:
2 Milyon 411 bin 916 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan
117 bin 687,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259,

Emniyet kemeri kullanmayan
15 bin 935,

Sürücü belgesiz araç kullanan
15 bin 475 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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#Bakan Yerlikaya#Sürücü#Araç

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