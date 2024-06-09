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Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 bin 987 sürücüye ceza

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#Trafik#Bakan Yerlikaya#Emniyet
Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 bin 987 sürücüye ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 08:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 30-6 Haizran 2024 tarihleri arasında trafik kurallarına uymayan sürücülerle ilgili verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldığını söyledi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Trafik denetimlerimiz aralıksız sürüyorç Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihleri arasında:
2 Milyon 540 bin 665 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 114 bin 082, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 bin 987 sürücüye ceza

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Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

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#Trafik#Bakan Yerlikaya#Emniyet

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