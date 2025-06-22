Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak - 19 Haziran tarihleri arasında trafik ekiplerince; helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 85 bin 842 araca/sürücüye işlem yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 12-19 Haziran tarihleri arasında 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 132, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 270, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."