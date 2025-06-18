Bakan Yerlikaya açıkladı: 2024 yılında kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı ışıkta dursaydı!

2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 3 aracın karıştığı ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü.

2024 yılında 266.854 ölümlü kazanın 7.526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Güvenli yollar, huzurlu yolculuklar”

🚦 KIRMIZI IŞIKTA DURSAYDI ❗️



2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 3 aracın karıştığı ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.



Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü.… pic.twitter.com/9cUc2eRRPw