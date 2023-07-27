Bakan Yerlikaya açıkladı! 2 ayda 16 bin sınır dışı

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Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde gece gündüz denetim yapan ekipler, plajları da yakın markaja almıştı. Bu denetimlerin sonucunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya rakamlarla açıkladı. Türkiye’de düzensiz göçmen sayısının 4 milyon 888 bin 286 olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, A Haber televizyonunda yaptığı açıklamalarda şu bilgileri verdi:

“Son 2 ayda 35 bin 797 düzensiz göçmen yakaladık. Bunların 16 bin 18’i sınır dışı edildi. 19 bin 502 düzensiz göçmenin de geri gönderme merkezlerimizden sınır dışı işlemleri devam ediyor. Ama bu hiçbir zaman durmadan devam edecek. Göçmen kaçakçılığının, yani bu işin organizatörlüğünü yapan, beynini, kurgusunu tasarımını yapan, asıl buraya biz çomak soktuk. Bin 124 şahıs gözaltın alındı, 245’i tutuklandı. 160’ına adli kontrol kararı verildi. Hükümetimiz bununla ilgili suç nevini ağırlaştırdı. Katalog suçları aldı. Ceza yılı 5-8 yıla çıktı ve tutuklama oranı daha da artacak. İçişleri Bakanlığı olarak bunlarla mücadele edeceğiz, kararlıyız.”