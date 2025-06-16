×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya açıkladı... 18 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#DEAŞ
Bakan Yerlikaya açıkladı... 18 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 08:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık.' dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli Terör Örgütü mensubunu yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#DEAŞ

BAKMADAN GEÇME!