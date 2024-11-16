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Bakan Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak

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#Bakan Yerlikaya#Polis#Emniyet
Bakan Yerlikaya açıkladı: 12 bin polis memuru alınacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 14:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM ilanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.

32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz

Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600;

Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400…

Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.

İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır.

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#Bakan Yerlikaya#Polis#Emniyet

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