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Bakan Yerlikaya'dan radar açıklaması: İşte arefe günü ceza kesilen araç sayısı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 14:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe günü meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Yerlikaya, 863 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.319 vatandaşın da yaralandığını duyurdu. Öte yandan Bakan Yerlikaya, arefe gününde Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını ve bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldığını. Ceza uygulanan araç oranının ise %0,9 olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

23 BİN 275 ARACA RADAR CEZASI

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de; bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9

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Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

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#Ali Yerlikaya#Trafik Kazası#Kaza

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