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Bakan Yerlikaya, A Milli Takım'a başarı diledi

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#Bakan Yerlikaya#A Milli Takım#Zerzevan Kalesi
Bakan Yerlikaya, A Milli Takıma başarı diledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 15:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da Zerzevan Kalesi’nde plastik top ve eski ayakkabılarla futbol oynayan çocuklara jandarma tarafından milli takım forması ve futbol topu hediye edilirken çekilen videoyu paylaşarak, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Zerzevan'da patlak top, eski kıyafetler ve ayakkabılarla futbol oynayan çocukların videosunu paylaştı. Videoda, helikopterle devriye gezen jandarma ekibinin çocukları görmesinin ardından, başka bir jandarma ekibinin araçla bölgeye ulaşıp, çocuklara milli forma, yeni futbol topu ve ayakkabı hediye etmesi yer aldı.

Bakan Yerlikaya video ile birlikte, "Bu akşam Avrupa Şampiyonası yarı final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, 'BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun" mesajını paylaştı.

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#Bakan Yerlikaya#A Milli Takım#Zerzevan Kalesi

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