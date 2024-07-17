Bakan Yerlikaya: 94 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-26” operasyonunda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 5'i de tutuklandı!

Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı!

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla devam edecek!

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik "KALKAN-26" operasyonu gerçekleştirildi.

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Operasyon sonucu; tır sürücüsü A.G., göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"