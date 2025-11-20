×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 687 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.️

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen denetimlerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 27 bin 738 personel ve 9 bin 27 ekip ile 5 bin 579 noktada, 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 334 yer kontrol edildi. Umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı. 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 687 düzensiz göçmen yakalandı

'TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL'

Bakan Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.

