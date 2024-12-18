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Bakan Yerlikaya: 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bakan
Bakan Yerlikaya: 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerin valileriyle gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele konularının değerlendirildiği video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikya, 'Ülkemizin huzur ve güvenliği için 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.' dedi.

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Bakan Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, birim yöneticilerimiz ve 81 ilimizin valileriyle video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızdaki ana gündem maddelerimizi, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu. Ülkemizin huzur ve güvenliği için 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Bakan

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