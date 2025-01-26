Bakan Yerlikaya: 551 bin 855 sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

2025 yılının ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam: 296 bin 866 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam: 289 bin 334 adet işlem yapıldı.

Trafikte önceliğimiz hız değil, Güvenlik olsun.

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında:

2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479,

Emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644,

Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

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Toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezdir. Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.