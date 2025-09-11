×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 666 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı." dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı. 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada; 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve
6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."

