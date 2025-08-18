×
Bakan Yerlikaya: 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 26 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 08:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ilde 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarımızda 41 şüpheliyi yakaladık. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık!

1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları,
Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de; “6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı” suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüphelilere ait; 1 Milyar 200 Milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

