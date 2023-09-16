Bakan Yerlikaya: 42 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonlarda 42 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer veren Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman emniyetimizi, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.