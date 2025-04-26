Bakan Yerlikaya: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;

42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı!

MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ile Suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet otobüs, 2 adet araç ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri derhal başlatıldı.

Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."