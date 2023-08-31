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Bakan Yerlikaya: 4 terörist daha teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörist
Bakan Yerlikaya: 4 terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 10:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 teröristin daha teslim olduğunu belirterek, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek!

Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir!"

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Terörist

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