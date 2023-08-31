Bakan Yerlikaya: 4 terörist daha teslim oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek!

Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir!"