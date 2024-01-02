Bakan Yerlikaya duyurdu: MİT ve Emniyet'in operasyonuyla 33 casusluk şüphelisi yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı

Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce;

İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan “KÖSTEBEK” Operasyonlarında; 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Haberin Devamı

Operasyonda yapılan aramalarda;

143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, Çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.