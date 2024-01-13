Son dakika... Bakan Yerlikaya: 32 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 113 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"32 İlde Bölücü Terör Örgütü‘ne (BTÖ) yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı!

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak!

"MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında;

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BTÖ’ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlara operasyon... Gözaltılar var Haberi görüntüle

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"