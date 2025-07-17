Bakan Yerlikaya: 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, 572 düzensiz göçmen yakalandı.

27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada; 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve

5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Denetimleri koordine eden Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

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Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."