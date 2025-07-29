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Bakan Yerlikaya: 26 ilde FETÖ'ye operasyonlarda 77 şüpheliyi yakaladık

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#FETÖ#Operasyon
Bakan Yerlikaya: 26 ilde FETÖye operasyonlarda 77 şüpheliyi yakaladık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 11:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor.

Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak suçlarından aranıyordu.

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Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

 

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Operasyon

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