×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 2025 yılında 7 terör eylemi engellendi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Terörsüz Türkiye
Bakan Yerlikaya: 2025 yılında 7 terör eylemi engellendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 10:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi" dedi.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi.

"TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRECEK"

Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz. Terörle mücadele tavizsiz sürecek.

"273 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

Haberin Devamı

Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü narkotik,66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.  

Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya: FETÖye yönelik operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı, 90ı tutuklandıBakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandıHaberi görüntüle

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu tartışılacak bir konu değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hak ettiği gibi bir karşılık görmelidir. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Hepimizin vicdanına dokunan bir başlık. Bir annenin, bir babanın, bir evladın yüreğini dağlıyor. Trafik güvenliğini üst noktaya taşımak için denetimleri artırdık. Hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarını yüzde 50 azaltmak. 2050'de sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Terörsüz Türkiye

BAKMADAN GEÇME!