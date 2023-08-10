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Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörist#Ali Yerlikaya#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 14:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde #Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar müdahalemiz devam edecek.

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#Terörist#Ali Yerlikaya#PKK

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