Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde #Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi.
Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar müdahalemiz devam edecek.
2 terörist DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2023
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK🇹🇷#Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve… pic.twitter.com/epL1KaqAi6