Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanlar Operasyonları” kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı

Yakalanan şahıslardan:

12 ’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.