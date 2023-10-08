Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kahramanlar Operasyonları” kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı
Yakalanan şahıslardan:
12 ’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF