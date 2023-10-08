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Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Kahramanlar Operasyonları#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 09:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahramanlar operasyonları” kapsamında 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanlar Operasyonları” kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı

Yakalanan şahıslardan:
12 ’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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#İçişleri Bakanlığı#Kahramanlar Operasyonları#Ali Yerlikaya

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