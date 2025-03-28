Bakan Yerlikaya: 1879 kişiye gözaltı 150 polis yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi, milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. . Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı. Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Adalet sokakta değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla, kimse temize çıkamaz.

150 POLİS YARALANDI

Bu son yapılan eylemler sonrası 1879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260’ı tutuklandı, 468’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 662’sinin işlemleri devam ediyor ve 489’u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler belirlendi. Sadece bu kadar mı? Aralarında uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu tespit edildi. Eylemlerde, 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi, günah değil mi? Tüm provokasyonlara rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, sabırla görevlerini yapan tüm polislerle iftihar ediyorum.”

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BAYRAM TRAFİĞİNE 69 BİN PERSONEL

-Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere sesleniyorum, trafik kurallarına uyun, aşırı hız yapmayın. Emniyet kemerini takın. Yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmeyin” diyerek Ramazan Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini de şöyle sıraladı:

-Trafik tedbirleri 8 Nisan’a kadar sürecek.

-47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personel görev yapacak.

-54 ilde 468 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi 24 saat süreyle hız denetimi yapacak

-Polis ve jandarma gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek.

-Hava araçları ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapılacak.

-Ayrıca şehirlerarası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak, otobüsler çok sıkı denetlenecek.