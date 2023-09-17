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Bakan Yerlikaya, 17 Eylül'de idam edilen Menderes ve bakanları andı

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#Ali Yerlikaya#17 Eylül#Adnan Menderes
Bakan Yerlikaya, 17 Eylülde idam edilen Menderes ve bakanları andı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 11:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başbakan Adnan Menderes ile beraberinde idam edilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anma törenine katıldı. Yerlikaya, konuşmasında "Bugün düzenlediğimiz bu tören sadece bir yastan ibaret değil. Menderes'in huzurunda 27'mayıs'ın ve tüm darbe ve ihanet girişimlerin karşısında dimdik durduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz."

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Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Demokrasi şehitlerimizin kıymetli aileleri, misafirlerimiz eylüller hüzün aylarıdır. 17 Eylül ise zorla hayattan koparılan demokrasi şehitlerimizi hatırlatıyor bize. 62. yıl dönümünde Menderes ile dava arkadaşı bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Bakan Yerlikaya, 17 Eylülde idam edilen Menderes ve bakanları andı

"TÜM DARBELERİN KARŞISINDA DURDUK"

Bugün düzenlediğimiz bu tören sadece bir yastan ibaret değil. Menderes'in huzurunda 27 Mayıs'ın ve tüm darbe ve ihanet girişimlerin karşısında dimdik durduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Bunlar devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Tek parti rejiminden sonra 1950 yılında yeter söz milletin diyerek iktidara gelen demokrat parti büyük ekonomik kalkınma hamlelerinin altına imza attı.

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#Ali Yerlikaya#17 Eylül#Adnan Menderes

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