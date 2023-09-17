Bakan Yerlikaya, 17 Eylül'de idam edilen Menderes ve bakanları andı

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Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Demokrasi şehitlerimizin kıymetli aileleri, misafirlerimiz eylüller hüzün aylarıdır. 17 Eylül ise zorla hayattan koparılan demokrasi şehitlerimizi hatırlatıyor bize. 62. yıl dönümünde Menderes ile dava arkadaşı bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

"TÜM DARBELERİN KARŞISINDA DURDUK"

Bugün düzenlediğimiz bu tören sadece bir yastan ibaret değil. Menderes'in huzurunda 27 Mayıs'ın ve tüm darbe ve ihanet girişimlerin karşısında dimdik durduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Bunlar devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Tek parti rejiminden sonra 1950 yılında yeter söz milletin diyerek iktidara gelen demokrat parti büyük ekonomik kalkınma hamlelerinin altına imza attı.