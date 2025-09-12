×
Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"161 DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Şüpheli yakalandı"

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarımızda; uhsatsız tabancalar, uhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

