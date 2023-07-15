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Bakan Yerlikaya 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#15 Temmuz
Bakan Yerlikaya 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 10:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 7’ninci yılı olan 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak hayatını kaybederek şehit olan sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Bakan Yerlikaya, sivil şehitlerin kabirleri başında yapılan anma töreninin ardından şehit olan polislerin kabirlerini de ziyaret etti. Burada yapılan Kur-an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Bakan Yerlikaya, polis şehitlerinin ailelere de baş sağlığı dileyerek, kabirlerine karanfil bıraktı.

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Anma töreninde, Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız yer aldı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#15 Temmuz

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