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Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanı#15 Temmuz Şehitleri
Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 10:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehadete eren kahramanınız Köksal Kaşaltı’nın ana ocağını ziyaret ettik; annesi Satı ablamız, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik.

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Şehidimizin makamı âli olsun.

O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye, milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak.

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanı#15 Temmuz Şehitleri

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