Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

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Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehadete eren kahramanınız Köksal Kaşaltı’nın ana ocağını ziyaret ettik; annesi Satı ablamız, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik.

Şehidimizin makamı âli olsun.

O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye, milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak.