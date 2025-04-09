Bakan Yerlikaya: 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 519 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 519 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ağrı, Amasya, Aydın, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da operasyonlar gerçekleştirildi.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatili süresince 81 ilimizde 270 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise; 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 1.951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen mücadele kapsamında;

Mobil Göç Noktası araçlarımız ve kolluk birimlerimizle koordineli olarak, şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler gerçekleştirildi.

Tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve 81 ilimizin tamamında uygulanan etkin Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisi sayesinde ülkemiz; düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktı. 19 Temmuz 2023’te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı %74,5 iken; bu oran 2025 yılı Mart ayında %1,9'a kadar düşürüldü.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları ve denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

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Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."