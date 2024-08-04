Bakan Yerlikaya: 1 haftada 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendiğini bildirdi. Yapılan denetimlerde, Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı