Bakan Yerlikaya: Kırklareli'de deniz skuterinde yapılan aramada 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sahil güvenliğimizden mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.
Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık."
