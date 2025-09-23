×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: Kırklareli'de deniz skuterinde yapılan aramada 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik

Güncelleme Tarihi:

#Kırklareli#Operasyon#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan devriye esnasında, 1 deniz skuterinde yapılan aramada 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sahil güvenliğimizden mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık."

 

