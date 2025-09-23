Bakan Yerlikaya: Kırklareli'de deniz skuterinde yapılan aramada 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sahil güvenliğimizden mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık."