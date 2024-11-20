Bakan yenidoğan operasyonunun adını açıkladı: Çürük elma

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde yenidoğan çetesine ilişkin şunları söyledi: “Bizim için bu operasyonun adı ‘çürük elma operasyonu’, çetenin adı da ‘insanlıktan nasibini almamışlar çetesi’dir.

İdari denetimlere ilaveten biliminsanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’yla başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz.”

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, çeteyle ilgili ilk ihbarın 2016’da yapıldığını belirtirken özetle şunları söyledi: “6 Ekim’de göreve başlayan bir İl Sağlık Müdürü olarak, bebeklerimiz için dertlenen ve 15 Kasım 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan denetimle ilgili bilgi belge isteyen de bizzat benim. Bu yazımıza, Bakanlık tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve Bakanlıkça teftişin tamamlandığı şeklinde bir yanıt verilmiştir. Başdenetçi raporunda bebeklere zarar verildiğine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişken, aynı rapora dayanarak asılsız iddialarda bulunmak açık bir iftiradır. Denetim ekiplerimiz, sadece 2024 yılında özel sağlık tesislerine yönelik toplam 54 bin 885 denetim gerçekleştirdi.”

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PATİK VE ZIBINLI PROTESTO

Muhalefet vekilleri masalarındaki bebek patikleri, zıbınlar ve şırınga ile Bakan Memişoğlu’na seslenirken “Burada olmanız etik değil. Bu patikler hastanede öldürülen bebeklerin patikleri” dedi. Tüm vekiller istifa sloganı atarken, CHP’li vekiller, Memişoğlu’nun konuşması bitmeden komisyon salonunu terk etti.