Bakan Yaşar Güler’den Suriye’den çekilmenin üç şartı

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye’yle normalleşme konusunda önemli açıklamalar yaptı. Reuters’a konuşan Güler, Türkiye ve Suriye’nin gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık seviyesinde görüşebileceğini söyledi. Güler, “Suriye ile daha önce Moskova’da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir. Türkiye, Suriye’den çekilme koordinasyonunu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir” diye konuştu.

F-16’LARIN TEDARİKİ

F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile

getirirken, bu sürecin devam

ettiğini söyleyen Bakan Güler, “Projenin son savaş uçağı teslim edilene kadar herhangi bir sorun olmadan tamamlanmasını umut ediyorum” dedi.

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F-35’TE DURUŞ DEĞİŞMEDİ

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili programda Ankara’nın ve Washington’ın duruşunun değişmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Güler, Ankara’nın İngiltere, İspanya ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını da duyurdu.

NATO VE ŞİÖ MESAJI

Güler, Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile bağının olmasının NATO sorumluluklarına öncelik vermekten alıkoymadığına dikkat çekerek, “NATO’nun yeni genel sekreteri Mark Rutte’nin müttefikler arasında daha dengeli olmasını bekliyoruz. Müttefikler terörle mücadelede daha çok şey yapmalı” dedi.