Bakan yardımcısının oğlunun nikahında siyaset, bürokrasi ve yargı dünyası buluştu

Haberin Devamı

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Nokta Birkan’ın yurt dışında eğitim gören oğlu Muhammet Emin Birkan, Yeşim-Mehmet Şentürk’ün kızı Emine İnci Şentürk ile evlendi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki nikah törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, bakanlar, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Yargıtay üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar, Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasının ardından düzenlenen nikah töreninde, çiftin nikah şahitleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu.

Haberin Devamı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı nikahın ardından, gelin Emine İnci Birkan’a evlilik cüzdanını veren Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada, "Bu güzel Bursa’mızda, güzel akşamda, siz çok kıymetli misafirlerimizle bizi bu hayırlı iş için bir araya getiren Cenab-ı Hakka hamdediyorum. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Burada Şentürk ve Birkan ailesinin mutlu günlerindeyiz. Emine ve Muhammet Emin'in nikahına hep beraber şahitlik ettik. Allah mesut bahtiyar etsin. Tekrar tebrik ediyoruz. Sevinçler bizim kültürümüzde, inancımızda paylaşılarak çoğalır. Hepimiz buraya iki genç kardeşimizin sevincini paylaşmak, çoğaltmak için geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Evlilik Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün toplumlarda bir adettir. Peygamberlerin sünnetidir. Cenab-ı Hakk’ın emridir. Bu güzel adeti sünneti Allah’ın emrini yerine getirdik. Kardeşlerimize hep beraber şahitlik ettik. Evlilik ilahi ve toplumsal bir haktır. Evlenme topluma yüklenmiş bir vazifedir. Bekarları evlendirin buyuruyor Cenab-ı Hakk. Buradaki bekarlara da en kısa zamanda Cenab-ı Hakk hayırlı kısmetler nasip etsin" dedi.

Haberin Devamı

nikah sonrası şahitler, gelin ve damat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.