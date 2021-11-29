Bakan Yardımcısından Ankara'ya uyarı! 'Bu gece fırtına sınavı olacak'

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ankara’nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.









BAKAN YARDIMCISINDAN UYARI



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da Fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.





