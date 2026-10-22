Bakan Yardımcısı Turan: Yanlış yapanınız varsa gereğini yaparız

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye geldi. Bakan Yardımcısı Turan, ilk olarak Lapseki ilçesinde fizyoterapi merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Lapseki Belediyesi’nde yeni hizmete alınan araçların hizmet alım törenine katıldı. Turan, ardından AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti ve burada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlar üzücü ve yorucu gündemler olduğunu belirten Bülent Turan şunları söyledi:

“Ama onurla söylüyorum ki; ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz. Bazı siyasi partilerin üst düzey yetkililerine çok büyük iddialarla davalar açıldı. Ama meydan meydan kendi arkadaşına sahip çıktılar. Bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik. Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa sahip çıkarız demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanınız varsa gereğini yaparız dedik. Daha Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım. Kim var kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım. Yani suçluyu kollamak, korumak bir yana, bir an önce kim suçlu çıksın ki ortaya 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki.”

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‘YANLIŞ YAPANA DUR DEMEK GÖREVİMİZ‘

FETÖ’cülere imkan verenlerin kendilerine imkan vermediğini anlatmaya çalıştığını söyleyen Bakan Yardımcısı Turan şöyle devam etti:

“Bana birileri kızdı. Yine söylüyorum. FETÖ benim değil, bu ülkenin düşmanı. Bize neden operasyon yapıldığını iyi bilin diye söylüyorum. Bak yine bu meydandan uyarıyorum. FETÖ yok olmaz. Gizlenir, saklanır. Aranıza girer. İmkan vermeyin. Dünyanın FETÖ'cü diye bildiği, mahkemenin FETÖ'cüyü onayladığı, Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla FETÖ'cü diye ihraç eden adamları Çanakkale'de iş adamı, spor kulübü şudur budur deyip onlara sponsor olanlara sesleniyorum. Yolunuz yanlış. Mahkeme kararına bakın, kayıtlara bakın, iyi insanlara sahip çıkın. Yanlış adamlara, yanlış işlere kendinizi, partimizi, kurumlarınızı, makamlarınızı meşrulaştırma aracı olarak görmeyin. Beni bundan dolayı sevmeyecek varsa sevmesin zaten. Ben bu milletin bağrından çıktığımı düşünüyorum. Yanlış yapana dur demek görevimiz.”

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Burada yapılan konuşmanın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, partililerle bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığını ziyaret eden Turan, daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Buradaki programın ardından Kepez beldesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kır düğünü ve kahvaltı evinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Turan’ın programı AK Parti Kepez Belde Başkanlığı’nı ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a ziyaretlerde ve açılışlarda, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas, Jülide İskenderoğlu eşlik etti.