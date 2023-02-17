Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar paylaştı: Antakya'daki hasarlı binalarda inanılmaz ihmaller

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 12 gün geçerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Prof. Dr. Birpınar, Antakya'nın uydudan çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Kırmızı renkle işaretlenmiş yerler ağır hasarlı, turuncu renkle işaretlenmiş yerler orta hasarlı, sarı renkle işaretlenmiş yerler az hasarlı, siyah renkle işaretlenen yerler yıkık, mor renkle işaretlenmiş yerler acil yıktırılacak, yeşil renkle işaretlenmiş yerler ise hasarsız olarak değerlendirildi.

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deprem bölgesinde hasar gören binalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Birpınar, binaların yapımı sırasında tesisatçı ve elektrikçilerin hatalarıyla oluşan zararlara dikkat çekti.

İşte Birpınar'ın paylaşımları...















