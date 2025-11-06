Bakan Yardımcısı Ömer Bulut: Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş

Haberin Devamı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesi sonucu dairelerden birinde kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti. Enkazdan yaralı kurtarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Binanın yıkılmasından sonra Gebze ve Darıca ilçelerinde toplam 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi.

‘BİNANIN KENDİ ZEMİNİNE BAĞLI OLARAK BİR YIKIMIN GERÇEKELŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Faaliyetler hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, “Geçmiş olsun 4 vatandaşımızı, anne-baba ve 2 evladımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun bir evladımız yaralı olarak çıkartılmıştı. Sağlık durumu iyi onun hem psikolojik yaralarını hem de fiziki yaralarını toplum olarak sararız. 29 Ekim’de burada sabah saatlerinde bir bina çöktü. İlk andan itibaren yerel unsurlarımız; Kocaeli Valiliğimiz başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Gebze Belediyemiz olay mahalline intikal etti. İlk andan itibaren devlet olarak buradaydık. Akabinde bakanlığımız, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızdaki elemanlarımız; arama-kurtarma ve sonraki faaliyetler için sahadaydı. Hasar gören yıkılan bir tane yapımız var. Bu yapının hasarına baktığımız zaman zemininde göçme meydana geldiği dolayısıyla binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş. Yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı bu binayla ilgili adli süreç devam ediyor. Adli süreçle beraber idari süreçte başlatılmış durumda. Adli ve idari olsun süreçte gerek yapının statiğiyle gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak” dedi.

‘BİN 200’E YAKIN BİNAYI İNCELEDİK’

Mühürlenen 21 binanın akıbeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Bulut, “Binanın kendiliğinden çökmüş olması, temelinde toprak kayması gibi bir husus meydana gelince, bölgeyle ilgili ayrıntılı bir inceleme durumu söz konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da buraya intikal etmişti. Vatandaşımızın tedirginliğini, hem de can güvenliğini sağlamak için alanı daha da büyüterek diğer yapılarda olası bir risk var mı yok mu? 300 metre yarıçapta ayrıntılı tespitlere başladık. Binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK’tan ve diğer üniversitelerden birçok hocanın katılımıyla zemin çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz üst yapılarda bin 200'e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada bir ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit ettik. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı da yapı denetimi almamış, daha önceki zamanlarda yapılmış binalar. Bazı binaların yapım yılları itibariyle eski olması, özellikle korozyona uğraması gibi durumlarla da karıştık” diye konuştu.

‘KAROT ALMA ÇALIŞMLARI SONRASINDA BU BİNALAR EĞER RİSKLİ ÇIKACAK OLURSA, DÖNÜŞÜME TABİ TUTULMASI GEREKİYOR’

Binaları ayrıntılı olarak incelemeden vatandaşların evlerine dönmesine müsaade etmek istemediklerini ifade eden Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Süratle bina bazında incelemeye girerek binaların sağlamlığını belirlemek, bina bazında risk taşıyıp taşımadıklarını tespit amacıyla karot almak suretiyle bugün itibariyle işlemlerimize başladık. 21 binanın süratli bir şekilde bu hafta içerisinde bitireceklerini söylüyor arkadaşlar. Karot alma çalışmaları sonrasında bu binalar eğer riskli çıkacak olursa, dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Riskli çıkmaması durumu da yani oturabilir çıkması durumunda da vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkma durumlarında bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Gebze Belediye başkanımız da biliyor daha önce bir dönüşüm projemizde vardı. 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecini de girmiş olacağız. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz süreç içerisinde taşınma ve kira yardımlarında bulunacağız. Bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek. Bakanlık olarak zaten bugüne kadar İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm konusunda ilerleme sağladık. Bugünkü risklerle karşılaşmayalım diye Cumhurbaşkanımız da 2012 yılında bedeli ne olursa olsun 6306 sayılı kanunu çıkartarak destek olmak, bu dönüşümlerin önünü açtı. Süreçte de birçok bina yenilendi eğer burada da riskli bina çıkacak olursa, dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yürütüp, tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.”