Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg’a gidiyor

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Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg’u ziyaret edecektir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.