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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg’a gidiyor

#Dışişleri Bakanlığı#Lüksemburg#Faruk Kaymakcı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg’a gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg’a gidecek.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg’u ziyaret edecektir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Lüksemburg#Faruk Kaymakcı

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