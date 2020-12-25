MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan yardımcısı İstanbul Başsavcısı oldu
GeriGündem Bakan yardımcısı İstanbul Başsavcısı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan yardımcısı İstanbul Başsavcısı oldu

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Bakan yardımcısı İstanbul Başsavcısı oldu
Abone Olgoogle-news

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Halil Koç başkanlığında dün sabah toplandı.

Yargı dünyasında merakla beklenen, dokuz il başsavcısı, 324 adli hâkim ve cumhuriyet savcısı ile 61 idari yargı hâkim ve savcı olmak üzere 394 yargı mensubunu kapsayan mazeret kararnamesi dün yayınlandı. İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boş kalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı´na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle